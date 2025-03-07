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  4. Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! Kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu...

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! Kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.03.2025 11:02
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Belgrad Ormanı’nda 4 gün kaybolduktan sonra yaralı halde bulunan Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Bir gün önce kalbi duran 36 yaşındaki peyzaj mimarı, kurtarıldıktan bir gün sonra yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti. Gürel'in ölüm nedeni ortaya çıktı! Ormanda aç, susuz ve soğukta yaşama tutunan Ece Gürel'in ölümüne ne sebep oldu? İşte detaylar...

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! Kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu...

Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra, geçen gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulundu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen 36 yaşındaki peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATA DÖNDÜRÜLDÜKTEN KISA SÜRE SONRA...

Gürel'in, tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi durduğu belirlenirken, doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldü. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Ece'nin ölüm nedeninin hipotermiye bağlı çoklu organ yetmezliği olduğu ortaya çıktı.

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2 MART'TA BELGRAD ORMANI'NDA KAYBOLMUŞTU

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'den bir süre sonra haber alamayan yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatırken, çalışmalara Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de eşlik etti.

Çalışmalar kapsamında polis ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları, Belgrad Ormanı'ndaki göletlerde dalış yaparak arama çalışması yürüttü.

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İKİNCİ GÜNDE EŞYALARI BULUNMUŞTU

Çalışmaların 2. gününde ekiplerin kızılötesi dron ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında olduğu bazı kişisel eşyaları buldu.

Gürel'e ait olduğu belirlenen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

4. GÜNDE BULUNMUŞTU

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde sevinçli haber geldi. Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde buldu.

Bir süre sonra uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi.

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YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra bir özel hastaneye kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.

İŞTE ECE GÜREL'İN ÖLÜM SEBEBİ

Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ece Gürel'in ölüm nedeninin ise çoklu organ yetmezliği olduğu ortaya çıktı.

(AA)-(DHA)-(İHA)

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Mimar Belgrad ormanı kayıp hastane ölü organ
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