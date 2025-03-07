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Ece Gürel'in televizyon programına yarışmacı olarak katıldığı ortaya çıktı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.03.2025 07:56
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Belgrad Ormanları'nda kaybolduktan 5 gün sonra bulunan ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in geçmişte, yarışmacı olarak bir tv programına katıldığı ortaya çıktı. Genç kadının programdaki konuşması dikkat çekerken, sektörde yaşadığı zorlukları anlatmış.

Ece Gürel'in televizyon programına yarışmacı olarak katıldığı ortaya çıktı

Mimar Ece Gürel'in trajik ölümü, tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Belgrad Ormanı'nda nasıl kaybolduğu ve dört gün sonra bilinci açık halde bulunması hala gizemini korurken, Gürel’in önceki yıllarda bir televizyon programında yarışmacı olarak yer aldığı belirlendi.

MESLEKTEKİ ZORLUKLARI ANLATMIŞ

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Süper Bulmaca isimli programa katılan Gürel, kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Bu nedenle üçüncü üniversitesini okuduğunu belirten Gürel, aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini dile getirdi.

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Ayrıca, Gürel’in sadece dört ay içinde 12 kilo vererek gösterdiği azim ve kararlılık da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

2 Mart Pazar günü, İstanbul Kağıthane’deki evinden Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıkmak amacıyla ayrılan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’den uzun süre haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda, Gürel tam dört gün sonra ormanlık ve sarp bir bölgede, dere kenarında hareketsiz yatarken bulundu.

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Bilinci açık olarak bulunan Gürel, acilen Acıbadem Maslak Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Gürel’in trajik kaybının ardındaki bilinmezlik ise halen cevap bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mimar
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