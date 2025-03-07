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  4. SON DAKİKA | Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunmuştu

SON DAKİKA | Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunmuştu

07.03.2025 07:10
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Son dakika haberi: Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sarp arazide 4 gün sonra bulunan mimar Ece Gürel hayatını kaybetti. Ece Gürel'in uzun süre soğukta beklediği için hipotermi geçirdiği belirlenmiş ve tedavi altına alındığı sırada kalbi durmuştu.

SON DAKİKA | Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunmuştu

Son dakika: İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HİPOTERMİ GEÇİREN ECE GÜREL'İN KALBİ DURMUŞTU

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, hastanede tedavi görüyordu. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenilmişti. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

ECE GÜREL 2 MART'TA BELGRAD ORMANI'NDA KAYBOLMUŞTU!

İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkmış ve kaybolmuştu. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda bulunmuştu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Mimar İstanbul Belgrad ormanı son dakika
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