Ecrimisil nedir, nasıl hesaplanır?

Mülkiyet hakkı gereği taşınmaz mallar, gayrimenkuller resmi sahibi dışında kullanılamaz. Yasalar tarafından korunan bu hak ihlal edilirse ihlal eden kişiye dava açılma hakkı doğar. Açılan dava sonucunda kuralı ihlal edenin gayrimenkulün resmi sahibine belli bir ücret ödemesi gerekebilmektedir.

Ecrimisil nedir, ne işe yarar?

Bir gayrimenkulün sahibinin izni dışında başka bir kişi ya da kişiler tarafından kullanılması mümkün değildir. Eğer böyle bir hak ihlali yapılırsa izinsiz gayrimenkule giren ya da o gayrimenkulü kullanan kişi tazminat ödeme zorunda bırakılır. Bu tazminat hakkı da hukuk alanında ecrimisil olarak adlandırılmıştır.

Ecrimisil, taşınma malları kullanma konusunda hak sahibi olan kişinin ya da kişilerin rızası ya da herhangi bir hukuka uygunluk gerekçesi olmadan hakka konu olan taşınmazın başka kişi ya da kişiler tarafından kullanılması karşılığında söz konusu olan bir durumdur. Bu durumda üçüncü kişi ya da kişilerden mal sahipleri haksız işgal tazminatı talep edebilirler.

Taşınmaz mülküne izinsiz olarak girilen kişinin ecrimisil ödemesi alabilmesi için talepte bulunması gerekir. Ancak bu talep hakkı da bazı şartlara bağlı olarak oluşmaktadır. Yargıtay, ecrimisilin talep edilebilmesi için iki şartın yerine getirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Hak sahibinin mülkiyetinde olan taşınmazın üzerinde haksız işgal gerçekleştirmiş olan kişinin kötü niyetli olduğunun kanıtlanması gerekir.

Haksız işgal sonucu hak sahibinin zarara uğramış olması gerekir.

Gayrimenkul sahiplerinin haksız işgal için talepte bulunabilmesi için eylemin hak sahibinin onayı ve rızası olmadan gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Hak sahibi olan kişinin rızası yoksa, yapılan işgalin de hukuki bir karşılığı bulunmuyorsa işgal eden kişi mal sahibine tazminat ödemekle yükümlü tutulur.

Ecrimisil nasıl hesaplanır?

Ecrimisil hesaplama işlemi belli şartlara bağlı olarak yapılır. Taşınmaz malın yer aldığı bölgenin yerel piyasa koşulları da dikkate alınarak ödenecek olan ecrimisil bedeli hesaplanmalıdır. Genel olarak hesaplama yaparken birikişi raporları ile emlak piyasasındaki güncel olan kiralama ücretleri göz önünde bulundurulur. Adımlar şu şekildedir:

Emsal kira bedeli yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenir.

Hak ihlal eden kişinin kullanım süresi belirlenir ve haksız işgal süresi olarak ifade edilir.

Eğer varsa ek unsurlar da eklenir. Haksız işgalci konumunda olan kişi taşınmaza zarar vermiş ya da taşınmazın değerini düşürmüşse tazminat miktarında artış olabilir.

Ecrimisil davası nasıl açılır?

Belli bir süreç içinde gerçekleşen ecrimisil davası şu aşamalardan oluşur: