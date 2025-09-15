HABER

Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında M.Ö.'nün göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi. M.Ö.'nün kullandığı kapalı kasa minibüs takibe alınıp, Uzunköprü'nün Eskiköy yakınlarında durdurulup kontrol edildi. Kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 Irak, 9 Suriye uyruklu olmak üzere 20 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü M.Ö. ise gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Soruşturması süren organizatör M.Ö., ifadesinde kullandığı minibüse T.A. yönetimindeki başka bir aracın öncülük ettiğini söyledi. Jandarma T.A.'yı da yakalamak için çalışma başlattı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

