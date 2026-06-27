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Edirne'de 7 FETÖ'cü yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ/PDY şüphelisi ve 1 organizatör yakalandı.

Edirne'de 7 FETÖ'cü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Keşan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından İ.D. yönetimindeki araç Keşan-İpsala kara yolu üzerinde durduruldu. Araçta bulunanların, ‘kasten yaralama’ ile ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından dosyaları bulunan sürücü ve organizatör İ.D. ile ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan istinafta dosyaları bulunan H.G., H.D., S.K.D., ihraç jandarma çavuşu V.D., ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan Sivas İlamat ve İnfaz Bürosu’nca aranan ihraç Sayıştay Başkanlığı baş denetçisi M.A. ve ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara Ağır Ceza İlamat Masası’nca aranan ihraç ÖSYM uzmanı M.G. oldukları tespit edildi. 7 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Edirne
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