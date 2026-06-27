Edirne'de acı olay! Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Enez ilçesindeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren ve bir süre sonra suda hareketsiz kalan Çağlar Orakçı, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Enez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Orakçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İLK DEĞERLENDİRME KALP KRİZİ

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çağlar Orakçı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Orakçı'nın ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır