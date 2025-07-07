HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Edirne'de akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken bir anda oldu: Metrelerce yüksekten düştü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine bastığı metal kapağın kırılması sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen A.A., yaralandı.

Edirne'de akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken bir anda oldu: Metrelerce yüksekten düştü
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerinde Büyük Şehsuvarbey Mahallesi’nde meydana geldi. A.A. kaldırımda yürüdüğü sırada üzerine bastığı metal kapağın kırılması sonucu 2 metre yükseklikten bodruma düştü.

Edirne de akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken bir anda oldu: Metrelerce yüksekten düştü 1

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI AKTARILDI

Yaralanan A.A. yardım çağrıları üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziosmanpaşa'da kan donduran olay! Engelli vatandaşa dehşeti yaşattıGaziosmanpaşa'da kan donduran olay! Engelli vatandaşa dehşeti yaşattı
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Haluk Levent paylaşımı! "Hepsine gönül dolusu teşekkür"MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Haluk Levent paylaşımı! "Hepsine gönül dolusu teşekkür"

Anahtar Kelimeler:
Edirne Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Edirne'de korku dolu anlar! Balıkçılar neye uğradığını şaşırdı

Edirne'de korku dolu anlar! Balıkçılar neye uğradığını şaşırdı

Al Shabab'dan Terim'e ilginç veda! Seçtikleri şarkı gündem oldu

Al Shabab'dan Terim'e ilginç veda! Seçtikleri şarkı gündem oldu

Fenerbahçe'de istifa resmen açıklandı... Sebebi herkesi şaşırttı!

Fenerbahçe'de istifa resmen açıklandı... Sebebi herkesi şaşırttı!

Görüntüler gündem olmuştu! "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"

Görüntüler gündem olmuştu! "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

Datça açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem! "Anadolu levhası geriliyor"

Datça açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem! "Anadolu levhası geriliyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.