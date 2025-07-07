Edirne'de akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken bir anda oldu: Metrelerce yüksekten düştü

Olay, akşam saatlerinde Büyük Şehsuvarbey Mahallesi’nde meydana geldi. A.A. kaldırımda yürüdüğü sırada üzerine bastığı metal kapağın kırılması sonucu 2 metre yükseklikten bodruma düştü.

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI AKTARILDI

Yaralanan A.A. yardım çağrıları üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)