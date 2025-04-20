Edirne’de alkollü sürücü dehşet yaşattı! 5 araca çarptı, 1 kişi yaralandı

Kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Kem Hacı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki otomobil sürücüsü seyir halindeyken sokak üzerinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 1 motosiklet, 4 otomobil ve 1 kamyonette ciddi hasar oluşurken, sürücü Y.K’nın kullandığı otomobilde bulunan 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yolcu konumunda bulunan yaralı H.I., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolünde sürücü Y.K’nın 1.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, 9 bin 237 TL ise trafik cezası kesildi.

Öte yandan, yaralı yolcunun da alkolü olduğu öğrenildi. Vatandaşlardan Mesut Dalol, yaşanan kazadan dolayı mağdur olduklarının belirtti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır