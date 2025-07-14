Edirne'de anız yangını: Kara yolu kapatıldı!

Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda, anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler büyürken, yoğun duman da gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanla kaplanan kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

TOMA VE TAKVİYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Dumanların kapladığı kara yolu ulaşıma kapatılırken, bölgeye takviye itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar ve çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Polisler, TOMA’lar ile alevlere müdahale etti. Çalışmalara çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

(DHA)