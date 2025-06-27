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Edirne'de balya yüklü römorktan tarım arazilerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde balya yüklü römorktan tarım arazilerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Edirne'de balya yüklü römorktan tarım arazilerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Hanlıyenice köyü yakınlarında traktörün çektiği balya yüklü römorkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede tarım arazilerine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Lalapaşa ve Süloğlu belediyelerinin itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ettikleri sırada köy sakinleri de alevlerin sıçramaması için anız bulunan arazilerini sürdü.

Kontrol altına alınan yangında 400 dekar kanola ve buğday ekili tarım arazisi, 600 dekar anız, 100 balya ve tarla kenarlarındaki ağaçlık alanlar zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, AFAD Edirne Müdürü Elvan Kaya, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve sağlık ekipleri de olay yerinde çalışmaları takip etti.

TÜRK BAYRAĞINI YANMAKTAN KURTARDI

Yangın bölgesinde kalan direkte dalgalanan Türk bayrağını yoldan geçen sürücülerden Ender Kara, aracından inerek bulunduğu yerden aldı.

Kara, bayrağın etrafını saran alevleri görünce kayıtsız kalamadığını belirterek, "Türk bayrağı bizim onurumuzdur. Biz zaten bu bayrak için yaşıyoruz. Alevlerin arasına girmem hiç önemli değil bayrak şerefimizdir. Onun orada yanmasına gönlüm el vermedi. Yoldan geçerken gördüm, alevlerin içinde bayrağımızın yanmasına müsaade etmek istemedim." dedi.

YANGINLARA KARŞI UYARI

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerektiğini, bu dönemde yangınların çoğaldığını söyledi.

Sigara izmariti, cam şişe gibi malzemelerin doğada bırakılmaması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, hasat yapanların da yanlarında yangın söndürücü bulundurmaları gerektiğini dile getirdi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri, ifadelerine başvurmak üzere balya taşıyan 6 kişiyi karakola götürdü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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yangın Edirne
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