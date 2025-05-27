Edirne'de fuhuş operasyonu için düğmeye basıldı: Böyle yakalandılar

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan fuhuş soruşturması çerçevesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince süren 2 aylık takibin ardından masaj salonlarına operasyon düzenlendi. Keşan, İpsala ve Lüleburgaz ilçelerinde bulunan masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 12 mağdur kadın kurtarılırken, 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerin tamamlanmasının ardından Keşan Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır