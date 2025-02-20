Edirne'de kahreden olay... Babasının sorduğu soruya sinirlendi, gözünün yaşına bakmadı! Sebebini sorunca verdiği cevap akıllara durgunluk getirdi

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda 19 yaşındaki K.K., babasının "Neden geç geldin?" sorusuna öfkelenerek bıçaklı saldırıda bulundu. Eve geç gelen K.K., babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen genç, babasını bıçaklayarak evden kaçtı.

SALDIRGAN OĞUL KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan K.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan genç, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakim karşısına çıkarılan K.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç adamın ifadesinde "Eve geç geldim diye kızdı, kavga ettik, bıçakladım" dediği öğrenildi.

YARALI BABANIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bıçak darbeleriyle yaralanan baba M.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

(İHA)