Edirne'de kahreden olay... Babasının sorduğu soruya sinirlendi, gözünün yaşına bakmadı! Sebebini sorunca verdiği cevap akıllara durgunluk getirdi

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda 19 yaşındaki K.K., babasının "Neden geç geldin?" sorusuna öfkelenerek bıçaklı saldırıda bulundu. Eve geç gelen K.K., babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen genç, babasını bıçaklayarak evden kaçtı.
Olayın ardından kaçan K.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan genç, adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan K.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç adamın ifadesinde "Eve geç geldim diye kızdı, kavga ettik, bıçakladım" dediği öğrenildi.
Bıçak darbeleriyle yaralanan baba M.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
(İHA)
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