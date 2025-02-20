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  4. Edirne'de kahreden olay... Babasının sorduğu soruya sinirlendi, gözünün yaşına bakmadı! Sebebini sorunca verdiği cevap akıllara durgunluk getirdi

Edirne'de kahreden olay... Babasının sorduğu soruya sinirlendi, gözünün yaşına bakmadı! Sebebini sorunca verdiği cevap akıllara durgunluk getirdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.02.2025 17:40
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Edirne’de akılalmaz bir aile kavgası yaşandı! 19 yaşındaki K.K., eve geç geldiği için babasının hesap sormasına öfkelenerek onu bıçakladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle babasını yaralayan genç, olay yerinden kaçtı ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastaneye kaldırılan baba M.K.’nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Edirne'de kahreden olay... Babasının sorduğu soruya sinirlendi, gözünün yaşına bakmadı! Sebebini sorunca verdiği cevap akıllara durgunluk getirdi

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda 19 yaşındaki K.K., babasının "Neden geç geldin?" sorusuna öfkelenerek bıçaklı saldırıda bulundu. Eve geç gelen K.K., babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen genç, babasını bıçaklayarak evden kaçtı.

SALDIRGAN OĞUL KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan K.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan genç, adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakim karşısına çıkarılan K.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç adamın ifadesinde "Eve geç geldim diye kızdı, kavga ettik, bıçakladım" dediği öğrenildi.

YARALI BABANIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bıçak darbeleriyle yaralanan baba M.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

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Edirne kavga tartışma bıçak baba oğul
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