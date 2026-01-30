HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edirne'de milyonluk villalar sular altında kaldı

Edirne'de etkili olan sağanak yağmurun ardından lüks villaların bulunduğu bölgede su baskını yaşandı. Villalara giden yol sular altında kaldı.

Edirne'de milyonluk villalar sular altında kaldı

Edirne'de etkili olan sağanak yağış sonrası lüks villaların bulunduğu bölgede su baskını yaşandı. Milyonluk villaları su basarken, villalara ulaşımı sağlayan yol tamamen su altında kaldı ve araç trafiğine kapatıldı.

Edirne de milyonluk villalar sular altında kaldı 1

VİLLALARI SEL VURDU

Yağışın ardından yolun göle dönmesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Bazı vatandaşlar ne evlerine girebildi ne de evlerinden çıkabildi. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte iki villayı su basarken, dört villanın ise zemin katlarına su girdi. Rögarların taşmasıyla birlikte bölgede yaşanan olumsuzlukların her yağışta tekrarlandığı belirtildi.

Yetkililerden kalıcı çözüm bekleyen vatandaşlar, yolun alçak kotta olması nedeniyle suyun sürekli bu noktada biriktiğini ifade etti.

Edirne de milyonluk villalar sular altında kaldı 2

"HER YAĞIŞTA AYNI MANZARA"

Süleyman Öztürk adlı vatandaş, "Burada yolun mutlaka yükseltilmesi gerekiyor. Şu anda yol tamamen kapandı, her yer taştı. Rögarların tamamı doldu, her yağışta aynı manzarayı yaşıyoruz. Yol alçakta olduğu için su sürekli burayı basıyor ve geçiş yapamıyoruz. İki villayı su bastı, yerde bulunan dört villaya da su girdi. Kalıcı çözüm olarak yolun baştan sona düzgün şekilde yapılması şart" dedi.

30 Ocak 2026
30 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele: 2 tutuklamaBingöl’de uyuşturucuyla mücadele: 2 tutuklama
İzmir'in 4 ilçesinde su kesintisi saat 05.00'e kadar sürecekİzmir'in 4 ilçesinde su kesintisi saat 05.00'e kadar sürecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sel Edirne villa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.