Edirne'de öldürülen genç kızın ailesi Bakan Gürlek'ten yardım istedi

Edirne'de eski sevgilisi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, bir dizi ziyaretl için kente gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüklerini belirterek, "Bakanımın da desteğiyle, yardımıyla artık bu mücadelenin sona ermesini ve kardeşimin katilinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bakanım da aynı şekilde ilgileneceğini bize belirtti. Çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.

Edirne'de geçtiğimiz yıl Nisan ayında eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gülden Coni cinayetine ilişkin yargı süreci devam ederken, aile adalet arayışını sürdürüyor.

ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KIZIN AİLESİ GÜRLEK'LE GÖRÜŞTÜ

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlarla buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar Bakan Gürlek'e sorularını da iletme fırsatı buldu. Buradaki ziyarette Bakan Gürlek ile görüşme fırsatı bulan Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, dava dosyasını teslim etti. Bakan Gürlek'in konu ile ilgileneceğini söylediğini belirten acılı abla Alüzrek, mücadelelerinin süreceğini belirterek kendisine teşekkür etti.

"KARDEŞİMİN KATİLİNİN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Edirne'de 30 bıçak darbesiyle katledilen, planlı bir vahşete kurban giden Gülden'in ablasıyım. Geçen hafta istinaftan bize ret kararı geldi. Şu anda son aşama olan Yargıtay'da kaldı. Yargıtay sürecinde bakanımın da desteğiyle, yardımıyla artık bu mücadelenin sona ermesini ve kardeşimin katilinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bakanım da aynı şekilde ilgileneceğini bize belirtti. Çok teşekkür ediyorum herkese" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

