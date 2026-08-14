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Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada

Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada

Kaza, Atatürk Bulvarı Ayşekadın mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya 42 ASK 337 plakalı otomobil çarptı.

Edirne de otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada 1

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yayaya çarptığı ve çevredeki vatandaşların yaralının yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Edirne de otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada 2

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kaza
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