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Edirne'de otomobille TIR çarpıştı! Yaralılar var

Edirne'de bir kavşakta otomobil, tırla çarpıştı. Üç kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobille TIR çarpıştı! Yaralılar var

Edirne’de kavşakta bir kaza meydana geldi. TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne de otomobille TIR çarpıştı! Yaralılar var 1

Kaza, Edirne-Kapıkule yolunun Yenikadın kavşağında gerçekleşti. H.T., 06 EZL 540 plakalı otomobiliyle Edirne yönüne ilerliyordu.

Edirne de otomobille TIR çarpıştı! Yaralılar var 2

Bu sırada M. Ç. dönüş yapmak istedi. M. Ç.'nin kullandığı otomobil TIR’a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Ters döndü ve TIR’ın altına girdi.

Edirne de otomobille TIR çarpıştı! Yaralılar var 3

Otomobildeki sürücü H.T. ve iki yolcu araçta sıkıştı. Kazayı görenler, olay yerine yardım çağırdı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Edirne de otomobille TIR çarpıştı! Yaralılar var 4

İtfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Edirne de otomobille TIR çarpıştı! Yaralılar var 5

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Edirne de otomobille TIR çarpıştı! Yaralılar var 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Otomobil Tır kaza
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