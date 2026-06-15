Edirne'de otomobille TIR çarpıştı! Yaralılar var

Edirne’de kavşakta bir kaza meydana geldi. TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Edirne-Kapıkule yolunun Yenikadın kavşağında gerçekleşti. H.T., 06 EZL 540 plakalı otomobiliyle Edirne yönüne ilerliyordu.

Bu sırada M. Ç. dönüş yapmak istedi. M. Ç.'nin kullandığı otomobil TIR’a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Ters döndü ve TIR’ın altına girdi.

Otomobildeki sürücü H.T. ve iki yolcu araçta sıkıştı. Kazayı görenler, olay yerine yardım çağırdı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır