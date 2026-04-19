HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Edirne’de panelvan tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne’de Kapıkule yolu üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan panelvanda bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kapıkule yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan panelvanda bulunan iki kişi çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü M.S. ile yanındaki yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen sürücü M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.