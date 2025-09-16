Edirne'de pes dedirten olay: Kocasının sevgilisine benzetip darbetti! Otomobil kapısı silah sayıldı

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde eşi ve çocuğuyla market alışverişi yaptıktan sonra arabasını evinin önüne park eden Hamiyet Bingül (40) arabadan inerken bir başka kadının saldırısına uğradı. Bingül, eşi ile çocuğunun gözü önünde darbedilip kanlar içinde kaldı.

Olayın ardından mağdur kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi diğer kadın da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli kadın emniyetteki ifadesinde, "Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan kadın inince eşimin beni aldattığını düşündüm. Olayın ardından baktığımda kişinin benim eşim olmadığını arabanın da bizim arabamız olmadığını görünce özür diledim" sözlerine yer verdi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Darbedilen kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheli kadın hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının silah olarak kabul edilmesi dikkat çekti. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanılacak.

