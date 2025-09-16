HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Edirne'de pes dedirten olay: Kocasının sevgilisine benzetip darbetti! Otomobil kapısı silah sayıldı

İçerik devam ediyor

Edirne'de bir kadın kocasının sevgilisine benzettiği kadını otomobilden inerken kapıyı üzerine çarparak darbetti. Olayın ardından 'sizi eşimin sevgilisine benzettim pardon' diyerek kaçan şüpheli kadın hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede otomobilin kapısı silah olarak kabul edildi.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde eşi ve çocuğuyla market alışverişi yaptıktan sonra arabasını evinin önüne park eden Hamiyet Bingül (40) arabadan inerken bir başka kadının saldırısına uğradı. Bingül, eşi ile çocuğunun gözü önünde darbedilip kanlar içinde kaldı.

Olayın ardından mağdur kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi diğer kadın da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne de pes dedirten olay: Kocasının sevgilisine benzetip darbetti! Otomobil kapısı silah sayıldı 1

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli kadın emniyetteki ifadesinde, "Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan kadın inince eşimin beni aldattığını düşündüm. Olayın ardından baktığımda kişinin benim eşim olmadığını arabanın da bizim arabamız olmadığını görünce özür diledim" sözlerine yer verdi.

Edirne de pes dedirten olay: Kocasının sevgilisine benzetip darbetti! Otomobil kapısı silah sayıldı 2

İDDİANAME HAZIRLANDI

Darbedilen kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheli kadın hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının silah olarak kabul edilmesi dikkat çekti. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanılacak.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köşk’te jandarmadan trafik denetimiKöşk’te jandarmadan trafik denetimi
Karpuzlu'da okul servislerine sıkı denetimKarpuzlu'da okul servislerine sıkı denetim

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.