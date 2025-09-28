HABER

Edirne'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiyge göre, Yenikarpuzlu beldesinde A.Ö. (19), babası E.Ö. (55) ile husumetlileri M.A. (33) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, M.A'ya av tüfeğiyle ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A'nın cenazesi, incelemenin ardından sağlık ekiplerince İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şüpheliler A.Ö. ve E.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

