Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var

İlk kaza, öğle saatlerinde Çöpköy Mahallesi-Uzunköprü kara yolunda meydana geldi. Uzunköprü yönüne giden F.K. (54) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada, sürücü F.K. ile otomobilde bulunan S.K. (23) ve F.K. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

İkinci kaza ise öğle saatlerinde Uzunköprü’ye bağlı Süleymaniye köyünde meydana geldi. A.M. (30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada yaralanan sürücü A.M., ihbar üzerine gelen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Her iki kazada da yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazalarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

