Edirne'de trafik kazası! Kaymakam ve 3 kişi yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Karapınar Kavşağı’nda meydana geldi. Uzunköprü’den Keşan yönüne giden A.İ.A. yönetimindeki otomobil, kavşakta Maksutlu köyü yolundan ana yola çıkan İ.T. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

KAYMAKAM VE 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobildeki Enez Kaymakamı Merve Ayık ve G.A.A. ile hafif ticari aracın sürücüsü İ.T. ve yanındaki Z.L. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

