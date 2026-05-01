HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Edirne'de trafik kazası! Kaymakam ve 3 kişi yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, Enez Kaymakamı Merve Ayık (36) ve 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Karapınar Kavşağı’nda meydana geldi. Uzunköprü’den Keşan yönüne giden A.İ.A. yönetimindeki otomobil, kavşakta Maksutlu köyü yolundan ana yola çıkan İ.T. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

KAYMAKAM VE 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobildeki Enez Kaymakamı Merve Ayık ve G.A.A. ile hafif ticari aracın sürücüsü İ.T. ve yanındaki Z.L. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.