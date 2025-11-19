HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Edirne’de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 116 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarıyla gerçekleştirilen operasyonda, ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.Y. isimli firari hükümlü de yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 0,67 gram sentetik kannabinoid, 341,09 gram bonzai, 19,74 gram metamfetamin, 25 adet 7x65 fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı 1

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı 2

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı 3

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı 4

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Süreci mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Süreci mesajı
Netanyahu, Suriye’deki İsrail işgali bölgesine gittiNetanyahu, Suriye’deki İsrail işgali bölgesine gitti

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.