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  4. Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

17.03.2025 18:32
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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Uzunköprü ilçesinde M.Y. ve B.Y'nin evlerinde narkotik dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı.

Aramada, 4 kilo 624 gram toz esrar, 2 kilo 104 gram kubar esrar, kuru sıkı tabanca, 3 hassas terazi, elek, öğütücü makine ve kilitli poşetler ele geçirildi, şüpheliler M.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne uyuşturucu
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