Edirne Meclis Üyesi Yağcılar rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Edirne'de hareketli dakikalar. CHP Meclis Üyesi Engin Yağcılar ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltı sebebinin ise bir ruhsat nedeniyle 200 bin euro rüşvet istemesi olduğu iddia edildi.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ YAPIYORDU

Gazeteci Vefa Yürekli'nin haberine göre avukat olan Yağcılar, belediyenin Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğini de yürütüyordu. Belediye Başkanı Filiz Gencan ve meclis çoğunluğunun Yeni Parti’ye geçmesinin ardından CHP’de kalmış, kısa süre önce grup başkanvekilliğine getirilmişti.

ESKİ OPERASYONDA 13 GÖZALTI VARDI

Edirne Belediyesi’nin adı aylar önce de başka bir ruhsat soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Şubat 2026’da yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından üç ilde operasyon düzenlenmiş; dönemin İmar Müdürü ile bir başka belediye meclis üyesinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın odağında bir işletmenin ruhsat işlemleri ile firmaya kesilen cezaların usulsüz biçimde kaldırıldığı iddiaları bulunuyordu.