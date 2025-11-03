HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Eylül 2025 dış ticaret rakamları açıklandı

2025 yılı Eylül ayında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin dış ticaret rakamları açıklandı. Buna göre ihracatta bölgenin lideri Tekirdağ oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 Eylül ayında Türkiye genelinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 artışla 29 milyar 479 milyon dolar olarak kaydedildi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Eylül 2025 dış ticaret rakamları açıklandı

Edirne’de ihracat 13 milyon 548 bin dolar, ithalat 10 milyon 556 bin dolar olarak gerçekleşti. Edirne’den en çok ihracat Almanya’ya yapılırken, ithalatın en yüksek olduğu ülke Rusya Federasyonu oldu.
Tekirdağ’da ihracat 274 milyon 700 bin dolar, ithalat ise 194 milyon 959 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ’dan en çok ihracat Almanya’ya yapılırken, ithalatın lideri Çin oldu.
Kırklareli’nde ihracat 19 milyon 836 bin dolar, ithalat 11 milyon 38 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Kırklareli’nin ihracatında en büyük pay Bulgaristan’a aitken, ithalatın en yüksek olduğu ülke Rusya Federasyonu oldu.
Bölgede Eylül ayı verileri, Tekirdağ’ın ihracatta Edirne ve Kırklareli’yi geride bırakarak bölgesel liderliğini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Bursa! Rusya uyruklu sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldüYer: Bursa! Rusya uyruklu sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü
Mardin'de feci kaza! 6 yaralıMardin'de feci kaza! 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.