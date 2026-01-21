HABER

Edirne Valiliği’nden ‘kar yağışı’ uyarısı

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği, meydana gelebilecek buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Mustafa Fidan

Edirne Valiliği’nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte kentte karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği, rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güneyinin zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği kaydedildi. Valilik, gece saatlerinde sıcaklıkların düşüşüyle birlikte meydana gelebilecek buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

21 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
Edirne Valiliği kar
