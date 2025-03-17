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Edirne ve Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

17.03.2025 18:21
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Edirne ve Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu. Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Kırklareli'nde kısa süre etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kişiler yağıştan korunmak için iş yerlerinin girişinde beklerken bazıları da şemsiyelerini kullandı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Öte yandan Havsa ve Süloğlu ilçelerinde yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla yarına kadar devam etmesi öngörülüyor.

KIRKLARELİ'NDE DOLU

Kırklareli'nde ise sağanak doluya dönüştü. Kısa süre etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ise bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla yarına kadar devam etmesi bekleniyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Kırklareli dolu sağanak
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