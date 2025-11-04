HABER

Edirne, yoğun sis altında kayboldu

Edirne’de sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi bazı noktalarda 50 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde ve çevre yollarında görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda ve ana arterlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Selimiye Camisi, Eski Cami ve Üç Şerefeli Camii gibi kentin simgesi haline gelen tarihi yapılar, yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu. Vatandaşlar da yoğun sis nedeniyle araçla ilerlemekte güçlük yaşadıklarını belirtti.
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 13 derece civarında seyrettiği kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Edirne
