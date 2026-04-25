Edirne’de aç kalan çakal köye indi

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy’de tarlasını süren bir çiftçi, gündüz saatlerinde karşısına çıkan çakal nedeniyle kısa süreli şaşkınlık ve tedirginlik yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, çiftçi, traktörüyle çalıştığı sırada aniden ortaya çıkan çakalı fark etti. Bölgede nadir görülen yaban hayvanının bir süre alanda dolaştığı, traktöre ve sürücüye karşı temkinli davrandığı görüldü.

Karşılaşma anını cep telefonuyla kayda alan çiftçi, güvenlik amacıyla traktörün içinde kaldı. Görüntülerde çakalın bir süre çevreyi gözlemlediği ve ardından uzaklaştığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise son dönemlerde özellikle akşam saatlerinde köy çevresinden gelen çakal seslerinin arttığını belirterek tedirgin olduklarını ifade etti.

Yaşanan olay, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşmasının nedenleri ve alınabilecek önlemleri yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki otomobilin çarpıştığı kaza anı kameradaİki otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada
Çiriş otu toplamaya gitti hayatını kaybettiÇiriş otu toplamaya gitti hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

