Edirne’de deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Edirne'de yapılan deprem tatbikatı, olayın önemini gözler önüne serdi. Ekipler, hayat kurtarma çalışmalarında başarılı oldu.

Edirne’de Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bir deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edildi. Senaryo gereği Saros Körfezi’nde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Karaağaç Mahallesi'ndeki metruk bir binaya sığınan düzensiz göçmenlerin enkaz altında kaldığı bilgisi alındı. Hızla müdahale etmek için çeşitli kurumlar harekete geçti. Ekipler, 54. Mekanize Tugay Komutanlığı, AFAD ve Edirne Belediyesi İtfaiyesi gibi kurumları içeriyordu.

Yapılan çalışmalar sonucunda 38 kişiden oluşan düzensiz göçmen grubunun enkaz altında kaldığı belirlendi. 34 kişi hafif yaralı olarak kurtarıldı. Fakat 4 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları, UMKE ve arama kurtarma dernekleri tarafından yürütüldü. Yaralılar, öncelikle ulaşıp müdahale edilen alanlardan çıkarıldı.
Sonrasında, UMKE sağlık çadırına nakledildi. Tatbikat sırasında güvenlik şeridi çekildi. Bu nedenle vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi. Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirilen tatbikat nedeniyle bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında eğitimli bir köpek de yer aldı. Köpeğin belirlediği noktada yapılan çalışmalarda bir yaralı bulundu. Tatbikattan sonra, Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İshak Yıldırım bilgi verdi. Senaryonun Saros Körfezi merkezli olduğunu ifade etti. Yıldırım, düzensiz göçmenlerin sığındığı binanın çökmesiyle hızlı müdahalenin gerçekleştiğini belirtti. Tatbikatın amacı, farklı kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmekti.

Ayrıca, afet müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi. Yetkililer, tatbikatın olay yönetimi ve iş birliği açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

