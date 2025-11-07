HABER

Edirne’de kaçak makaron operasyonu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 12 binin üzerinde doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edirne’de kaçak makaron operasyonu

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, Uzunköprü Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde doldurulmuş makaron satışı yapıldığı tespit edildi. İşletmeden doldurulmuş makaron satın alan şahısların şikayetlerinin ardından, Uzunköprü Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararına istinaden iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramada, 215 kutu içerisinde 43 bin adet bandrolsüz makaron, 602 şeffaf poşet içerisinde 12 bin 40 adet doldurulmuş makaron, 10 paket içerisinde 7 bin 500 adet şeffaf poşet ele geçirildi.
Yapılan arama sonucunda toplam 606 paket içerisinde 12 bin 120 adet doldurulmuş makarona el konuldu.
İş yeri sahibi B.B. ve iş yeri çalışanı B.A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

