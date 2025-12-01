HABER

Edirne’de kriz geçiren genç kadın çevreye saldırdı: Polis müdahale etti

Edirne’de sinir krizi geçiren genç bir kadının çevreye saldırması üzerine polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Edirne’de Şükrüpaşa Mahallesi Mithat Vardar Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirerek kontrolünü kaybeden genç kadın B. Ç.’nin kokoreç arabasını deviremeye çalışması ve etrafa zarar vermesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak kaçamaya çalışan B. Ç.’yi kısa bir kovalamacayla yakalayarak sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansta kontrol edildikten sonra taburcu edilen B.Ç., yeniden sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tekrar müdahale etti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

