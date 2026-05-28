HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edirne’de sağanak iş yerlerini su altında bıraktı

Edirne’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle 1. Murat Mahallesi’nde bazı iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne’de sağanak iş yerlerini su altında bıraktı

Öğle saatlerinden sonra etkisini artıran yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Güngören Mazlum Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi’nde çok sayıda iş yerini su basarken, esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
Şiddetli yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı.
Mahalle sakinleri ise bölgede her yağış sonrası benzer manzaraların yaşandığını belirterek altyapı sorununun çözülmesini istedi.

Edirne’de sağanak iş yerlerini su altında bıraktı 1

Edirne’de sağanak iş yerlerini su altında bıraktı 2

Edirne’de sağanak iş yerlerini su altında bıraktı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri’de dolu yağışı etkili olduSilivri’de dolu yağışı etkili oldu
Batman’da bıçaklı kavga: 1 yaralıBatman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.