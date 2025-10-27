Edirne’de sağanak yağış etkili oldu

Edirne’de etkili olan sağanak yağış, kuraklığın ardından vatandaşları ve çiftçileri sevindirdi.

Edirne’de etkili olan sağanak yağış, uzun süredir kuraklık yaşayan kente bereket getirdi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar şemsiyelere sığınırken, bazı cadde ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarında korunmaya çalıştı.

Uzun süredir yağış bekleyen çiftçi ise yağmuru sevinçle karşıladı. Barajlardaki su seviyesinin düşmesiyle endişe yaşayan üreticiler, yağışın ekim döneminde büyük önem taşıdığını belirtti. Üreticiler, yağmurun bereket getirmesini temenni etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne genelinde yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA