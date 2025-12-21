HABER

6 Şubat depreminde yakınlarını kaybedenlerden ortak ses: "27. maddeden muaf tutulsunlar", Çocuklarını ve torunlarını kaybeden Göksu: "Ancak biz affedebiliriz"

6 Şubat depreminde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'ndeki 27. maddeden muaf tutulmasını istiyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar bugün eylem yaparak ve sosyal medyadan yaptıklarıyla açıklamalarla seslerini duyurmaya çalıştı. 6 Şubat depremlerinde çocuklarını ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, “Bizim kıymetlilerimizi enkaz altında bırakanları ancak biz affedebiliriz" dedi.

Recep Demircan

Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması için harekete geçti.

"ANCAK BİZ AFFEDEBİLİRİZ"

6 Şubat depremlerinde çocuklarını ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, “Bizim kıymetlilerimizi enkaz altında bırakanları ancak biz affedebiliriz. 4 gündür uyku uyuyamıyorum, deprem davaları yargı paketinden çıkarılmalı.” dedi.

"AF PAKETİ KAPSAMINA ALINMASIN"

Depremde ailesini kaybeden Mümtaz Gökçe "Ankara'dayız... Tek isteğimiz depremde hayatını kaybeden canlarımızın katilleri (müteahhitler, arsa sahipleri, belediye çalışanları)
af paketi kapsamına alınmasın. Affedilmesin." dedi.

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Adıyaman İsias Otel'de kızını kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Biz affetmiyoruz. Kıbrıs'taki hiçbir kimse çocuklarımızı öldürenleri affetmedi, affetmeyecek. Biz adalet istiyoruz." dedi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, "Görüştüğümüz çoğu milletvekili bizlerle hemfikir olduklarını belirtiyor. Umarım görüşülmeye başlanacak bu madde, oylama sonucunda da bizlere ilettikleri gibi reddedilir ve 27. maddeye hayır oyları verilir." dedi.

