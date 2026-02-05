HABER

Denizli'de şüpheli olay: 3 çocuk babası şahsın cesedi otomobilde bulundu

Denizli’de sabah saatlerinde 3 çocuk babası şahıs boş arazide park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu.

Denizli'de şüpheli olay: 3 çocuk babası şahsın cesedi otomobilde bulundu

Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında vatandaşların ihbarı üzerine boş bir arazide park halindeki otomobilin içinde erkek şahıs ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göğsünde ve bacağında bıçak izleri bulunan cansız bedenin üç çocuk babası Mehmet Ali Zengin’e (32) ait olduğu öğrenildi. Detaylı inceleme sonrası Zengin’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Denizli
