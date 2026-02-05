HABER

İzmir’den Gürcistan’a uyuşturucu sevkiyatı Artvin polisine takıldı

İzmir’den Gürcistan’a uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen şüpheli, Artvin’in Arhavi ilçesinde düzenlenen operasyonda binlerce sentetik hapla yakalandı.

İzmir'den Gürcistan'a uyuşturucu sevkiyatı Artvin polisine takıldı

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmir’den Gürcistan’a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. İçerisinde H.M.G. isimli şahsın bulunduğu 35 plakalı araç, Arhavi ilçesinde durduruldu. Narkotik dedektör köpeği ’Pars’ ile araçta yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş halde 986 adet ecstasy hap, 200 kutu içerisinde toplam 11 bin 21 adet sentetik ecza ile 8 blister halinde 112 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Emniyet yetkilileri, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

İzmir’den Gürcistan’a uyuşturucu sevkiyatı Artvin polisine takıldı 1

İzmir’den Gürcistan’a uyuşturucu sevkiyatı Artvin polisine takıldı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Artvin
En Çok Aranan Haberler

