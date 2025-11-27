HABER

Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Edirne’de düzenlenen operasyonda sentetik ecza ve sentetik kannabinoid ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda uyuşturucu madde niteliğinde sentetik ecza ve sentetik kannabinoid ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 400 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı 6Kaynak: İHA

