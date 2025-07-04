Edremit'te kabağa aşılı karpuzlar rağbet görmedi

Edremit ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi’nde üreticilerin ektiği kabağa aşılı karpuzlara ilgi olmadı. Aşılı karpuzların, 20-25 kilograma varan ağırlığı, sert yapısı, kalın kabuğu ve ‘kabak tadı’ olarak tabir edilen lezzet eksikliği nedeniyle tüketici tarafından tercih edilmediğini söyleyen uzmanlar, daha lezzetli, 6-8 kilogramlık atalık karpuzların ilgi gördüğünü kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Üreticimiz kısa vadede daha fazla kazanmak uğruna uzun vadede tüketiciyi kaybediyor. Ne yazık ki kabağa aşılı fidelerle verim artsa da karpuzun tadı, yapısı tüketiciye hitap etmiyor. Halk 6-8 kilogramlık, çekirdeği az, aroması yoğun karpuz istiyor. Üreticimiz bu tercihlere göre üretim yapmazsa hem emeği boşa gider hem de gelir elde edemez. Biz Ziraat Odası olarak bu konuda her zaman üreticilerimizin yanında olacağız. Ancak doğru üretim modeliyle hareket edilmesi şart" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır