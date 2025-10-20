Edremit’te dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Emlik, gasp ettiği araç ile Güre Mahallesi’nde bulunan bir halı sahaya gelerek, saha kenarından maç yapan gençlere hakaretlerde bulundu. Ardından elindeki silahla havaya ateş açan şahıs, çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Halı sahada maç yapan gençlerin korku dolu anları ve kaçışmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin kaydedilmesinden dakikalar sonra zanlı, polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)