Edremit’te dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2 kişiyi öldürüp, aralarında 2 polisin de bulunduğu 7 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik’in, Güre Mahallesi’nde halı sahada maç yapan gençlere hakaretler ettiği ve havaya ateş açtığı ortaya çıktı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Emlik, gasp ettiği araç ile Güre Mahallesi’nde bulunan bir halı sahaya gelerek, saha kenarından maç yapan gençlere hakaretlerde bulundu. Ardından elindeki silahla havaya ateş açan şahıs, çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Halı sahada maç yapan gençlerin korku dolu anları ve kaçışmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin kaydedilmesinden dakikalar sonra zanlı, polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

