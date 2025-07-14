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Edremit’te hasat öncesi pestisit numunesi alındı

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.

Edremit’te hasat öncesi pestisit numunesi alındı

Teknik personellerin katılımıyla yürütülen denetimlerde biber ürününden numune alımı yapıldı. Alınan numuneler, pestisit kalıntısı analizleri yapılmak üzere yetkili laboratuvara gönderildi. Denetimlerin, üreticilerin sağlıklı ve güvenilir ürünler yetiştirmesi amacıyla düzenlendiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yıl boyunca periyodik olarak devam edecek olan denetimlerle hem insan sağlığının korunmasının hem de kalıntısız tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Üreticilere, zirai mücadelede yalnızca ruhsatlı ilaçları kullanmaları ve doğru doz, doğru zamanlama ile hasat aralıklarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edremit
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