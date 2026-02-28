Edremit’te yapımı süren okul inşaatında inceleme

Edremit İlçe Milli Eğtim Müdürü Ramazan Esmen ve Şube Müdürü Mesut Polat, Akçay Mahallesi’nde yapımı devam eden Nihat Tansoy İlkokulu binasında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette inşaat süreci yerinde değerlendirilerek çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma ve teknik ekipten bilgi alındı. Okul binasının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu vurgulanırken, yapımı süren okulun en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmasının hedeflendiği ifade edildi. Yeni eğitim binasının, bölgedeki öğrenci kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.



