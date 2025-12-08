HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edremit’te yeni yapılan yolda bir buçuk ayda çukurlar oluştu

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde eski hayvan pazarı olarak bilinen sanayi yolunda, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yol genişletme çalışmasının ardından dökülen mıcır zeminde kısa sürede bozulmalar meydana geldi.

Edremit’te yeni yapılan yolda bir buçuk ayda çukurlar oluştu

Yaklaşık bir buçuk ay önce yenilenen yolda etkili olan yağışların ardından zemin tamamen dağıldı ve güzergâh üzerinde büyük çukurlar ortaya çıktı.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sanayi yolunda oluşan çukurlar, sürücüler için ciddi risk oluşturdu. Bölgede ulaşım güçleşirken birçok sürücü, araçlarının özellikle alt takımında hasar meydana geldiğini belirtti.
Yaşanan mağduriyetin giderilmesini isteyen vatandaşlar, Edremit Belediyesi’ne çağrıda bulunarak yolun acil şekilde kalıcı çözümle onarılmasını talep etti. Belediye ekiplerinin bölgeyle ilgili çalışma başlatması bekleniyor.

Edremit’te yeni yapılan yolda bir buçuk ayda çukurlar oluştu 1

Edremit’te yeni yapılan yolda bir buçuk ayda çukurlar oluştu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya’da 6,5 milyon TL’lik adliye soygunu! Tutuklanan kadının itirafı ağızları açık bıraktıKonya’da 6,5 milyon TL’lik adliye soygunu! Tutuklanan kadının itirafı ağızları açık bıraktı
Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktıKayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Edremit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.