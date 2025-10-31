HABER

EEG testi nedir, hangi hastalıkları teşhis eder?

İnsan beyni düşük yoğunlukta elektrik akımları üretebilen oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşık yapının nasıl işlediğini anlamak için kullanılan yöntemlerden biri de EEG testidir. EEG beynin ürettiği elektriksel akımları özel cihazlar aracılığıyla kaydeder ve sinir hücreleri arasındaki iletişimi inceler. Peki, EEG testi nedir, hangi hastalıkları teşhis eder?

Defne Vera Şahin

Sağlık hizmetleri alanında en çok merak edilen uygulamalardan biri de EEG çekimidir. EEG beyin dalgalarını ölçerek birçok nörolojik hastalığın teşhisinde rol oynadığı için hastalar ve yakınları tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Bunlar arasında EEG’nin ne olduğu hangi durumlarda yapıldığı gibi konular sağlık hizmetleri kapsamında en çok ilgi gören başlıklardan biridir.

Elektroensefalografi ya da kısaltmasıyla EEG beynin elektriksel faaliyetlerini ölçen ve kaydeden bir test olarak açıklanabilir.

İnsan beyni düşük seviyede elektrik akımları üretir. EEG cihazı ise beyindeki sinir hücreleri tarafından oluşturulan dalgaları kaydeder ve herhangi bir sorun olup olmadığını tespit eder.

EEG testi esnasında gümüş ya da altın alaşımlı küçük elektrotlar özel bir jel sayesinde baş bölgesine yerleştirilir. Bu elektrotlar beynin farklı bölgelerindeki elektriksel sinyalleri ölçer.

EEG pek çok nörolojik kaynaklı hastalığın teşhisinde kullanılır. Bununla beraber güvenli ve ağrısız bir yöntemdir. EEG tarafından tespit edilen hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

1. Epilepsi (Sara Hastalığı)

EEG epilepsi teşhisinde en sık kullanılan testtir. Beyindeki anormal elektriksel aktiviteleri tespit eder.

2. Uyku bozuklukları

EEG uyku apnesi, narkolepsi, uykuda yürüme ya da kabus görme gibi durumların tanısında kullanılır. Uyurken yapılan EEG uyku evrelerindeki düzensizlikleri de gösterir.

3. Demans (Alzheimer ve benzeri hastalıklar)

Demans gibi beyin hücrelerini etkileyen hastalıklarda EEG testi kullanılır. Bu sayede beyin aktivitelerindeki değişiklikler görülebilir.

4. Beyin iltihabı (Ensefalit)

EEG beyindeki iltihap gibi enfeksiyonlarda anormallikleri tespit eder. Bilhassa virüs kaynaklı vakalarda tanıya destek olur.

5. Senkop (Bayılma)

Tekrarlayan bayılma nedenlerini araştırmak için EEG yapılır. Bayılmanın epilepsi kaynaklı olup olmadığı da EEG ile anlaşılabilir.

6. Hafıza kaybı ve bilişsel bozukluklar

EEG unutkanlık, hafıza kaybı ve düşünme güçlüğü yaşayan kişilerde beyin faaliyetlerini incelemek için kullanılır.

7. Kronik baş ağrıları

Migren ve sürekli baş ağrısı yaşayan kişilerde EEG altta yatan nedenleri anlamaya yardımcı olur.
Epilepsiden kaynaklanan baş ağrılarının tespit edilmesinde oldukça önemlidir.

8. Zihinsel gelişim bozuklukları

Çocuklarda zihinsel engel, öğrenme güçlüğü ya da gelişim geriliği gibi durumlarda beyin fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır.

9. Psikiyatrik hastalıklar

Bilinç bulanıklığı ya da kayıp yaşayan psikiyatrik hastalarda beyin dalgalarını inceleyerek tanıya yardımcı olur. Şizofreni ve bipolar bozukluk gibi hastalıklarda da EEG’den yararlanılabilir.

10. Travmatik beyin hasarı ve beyin tümörleri

,
Kaza ya da darbe sonucu oluşan beyin hasarlarında beynin ne kadar etkilendiğini gösterir. Bununla beraber iyileşme süreci boyunca beyin aktiviteleri takip edilebilir.

Ayrıca, EEG beyin tümörlerinin yol açtığı elektriksel değişiklikleri tespit eder. Tümörün beynin hangi bölgesini ve nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olur.

Beyin
