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'Efe ile Ai – Yapay Zekâ Ormanda' çocukları doğa ve teknolojiyle buluşturuyor

Yazar Ali Osman Özdemir’in dördüncü kitabı “Efe ile Ai – Yapay Zekâ Ormanda”, çocukları hem doğanın korunması hem de yapay zekânın temel kavramlarıyla tanıştıran özgün bir hikâye ile buluşturuyor.

'Efe ile Ai – Yapay Zekâ Ormanda' çocukları doğa ve teknolojiyle buluşturuyor
Recep Demircan

Teknolojinin hayatımızın her alanında hızla yaygınlaştığı günümüzde, yapay zekâ yalnızca yetişkinlerin değil, çocukların da ilgisini çeken bir konu haline geldi. Eğitimden sağlığa, oyunlardan günlük yaşama kadar birçok alanda yer bulan bu teknoloji, yeni neslin dünyayı anlamlandırma biçimini de dönüştürüyor.

Ali Osman Özdemir’in kaleme aldığı ve görsellerinin yapay zekâ ile oluşturulduğu bu yeni çocuk kitabı, tam da bu dönüşümün izini sürüyor. “Efe ile Ai – Yapay Zekâ Ormanda”, çocuklara yapay zekânın olanaklarını ve sınırlarını eğlenceli bir dille anlatırken, aynı zamanda doğayı korumanın önemine dikkat çekiyor.

TEKNOLOJİYLE DOĞANIN KESİŞİMİNDE BİR HİKAYE

Kitabın kahramanı Efe, her yıl olduğu gibi bu yıl da köydeki dedesini ve sevimli sıpası Minik’i ziyarete gidiyor. Ancak bu kez
yanında bir misafiri daha var: yapay zekâlı robotu Ai.

Efe, Ai ve Minik birlikte köyün ormanlarını keşfederken, doğaya dair pek çok yeni bilgi ediniyorlar. Yolculukları sırasında karşılaştıkları mavi baştankaranın yaşadığı sorunu çözmeye çalışmaları ise hikâyeye heyecan ve anlam katıyor.

Çınarların, meşe ağaçlarının ve ıhlamurların eşlik ettiği bu macera, sadece bir doğa gezisi değil; aynı zamanda çocukların dünyasında doğa sevgisi ve teknoloji bilincini birlikte yeşerten bir farkındalık yolculuğu.

BİLGİ BALONLARIYLA ÖĞRENME PEKİŞİYOR

Kitabın sonunda yer alan bilgi balonları, çocuklara hem doğa hem de yapay zekâ hakkında kıymetli bilgiler sunuyor. Bu sayede hikâyeyi sadece bir eğlence unsuru olarak değil, aynı zamanda öğretici bir kaynak olarak değerlendirmek mümkün.

Ali Osman Özdemir, “Efe ile Ai – Yapay Zekâ Ormanda” kitabıyla çocuklara, yapay olan ile doğal olanı birlikte düşünme becerisi kazandırmayı hedefliyor. Küçük yaşlarda kazandırılan bu bilinç, gelecekte daha duyarlı ve sorumlu bireylerin yetişmesine katkı sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka
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