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Efeler Belediyesi çevreyi korumaya devam ediyor

Efeler Belediyesi, çevreyi kirletenlere karşı denetim ve yaptırımlarını sürdürüyor. Faaliyetler sırasında kurallara aykırı davrandığı tespit edilen bir firmaya 23 bin 624 TL idari para cezası kesildi.

Efeler Belediyesi çevreyi korumaya devam ediyor

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı personel, görev ve sorumluluk alanındaki yerlerde çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler denetimleri esnasında Efeler Mahallesi 1457 Sokak’taki araziye moloz döküldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından firmaya, 23 bin 624 TL para cezası uygulandı. İnşaat atıklarıyla kirletilen alan, belediye ekipleri tarafından temizlenerek eski haline getirildi. Çalışmalar dolayısıyla memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Efeler
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