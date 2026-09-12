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Efeler Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi’nde gece saatlerinde kapsamlı temizlik ve süpürme çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde kentin dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi, mesaisine gece saatlerinde de devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son çalışma adresi Mimar Sinan Mahallesi oldu.

Efeler Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor 1

Gündüz saatlerinde yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı bölgelerde çalışmalarını gece saatlerinde yoğunlaştıran ekipler, Mimar Sinan Mahallesi’nin cadde ve sokaklarını titizlikle temizledi. Yol kenarları, kaldırımlar ve ortak kullanım alanlarında biriken atıklar da toplanarak mahalle daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

Efeler Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Efeler
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