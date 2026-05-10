HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Efes-2026 tatbikatı: F-16’lar Eskişehir’den havalandı

Türk Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücü F-16 savaş uçakları, EFES 2026 Tatbikatı’nda gökyüzündeki etkinliğiyle dikkat çekti. Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev yapan pilotlar ve teknik ekipler, titizlikle yürütülen hazırlık sürecinin ardından savaş uçaklarını görev için havalandırdı.

Efes-2026 tatbikatı: F-16’lar Eskişehir’den havalandı

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve çok sayıda ülkenin askeri unsurlarıyla katıldığı EFES 2026 tatbikatında Türk jetleri de boy gösterdi.

Efes-2026 tatbikatı: F-16’lar Eskişehir’den havalandı 1

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI ESKİŞEHİR'DEN HAVALANDI

Tatbikatta, Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan F-16 savaş uçakları aktif rol aldı.

Efes-2026 tatbikatı: F-16’lar Eskişehir’den havalandı 2

Türk Hava Kuvvetleri’nin önemli operasyonel birliklerinden biri olan ve ‘Ceylan’ sembolüyle tanınan 113’üncü Filo Komutanlığı’na bağlı pilotlar, görev öncesinde kapsamlı uçuş hazırlıkları gerçekleştirdi.

Efes-2026 tatbikatı: F-16’lar Eskişehir’den havalandı 3

DİSİPLİNLİ EFES 2026 HAVA TATBİKATI

Tatbikat kapsamında görev alacak pilotlar, harekat merkezinde bir araya gelerek uçuş rotaları, hedef koordinatları, görev senaryoları ve olası risk durumlarına ilişkin ayrıntılı planlama yaptı.

Efes-2026 tatbikatı: F-16’lar Eskişehir’den havalandı 4

Hava harekatının başarıyla yapılabilmesi için gerçekleştirilen brifinglerde, görev paylaşımı süreçleri detaylı şekilde ele alındı.

Efes-2026 tatbikatı: F-16’lar Eskişehir’den havalandı 5

Pilotlar, tatbikatın senaryosuna uygun olarak farklı operasyonel görevler için hazırlık yaptı. Planlama sürecinin ardından yer ekipleri tarafından F-16 savaş uçaklarına mühimmat yüklemeleri yapıldı.

Efes-2026 tatbikatı: F-16’lar Eskişehir’den havalandı 6

Uçaklar daha sonra uzman bakım teknisyenleri tarafından tek tek kontrol edildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından pilotlar uçaklarına geçerek son kontrollerini gerçekleştirdi.

Efes-2026 tatbikatı: F-16’lar Eskişehir’den havalandı 7

Hangarlardan çıkarılan F-16’lar, pist başına doğru ilerleyip geniş güvenlik tedbirleriyle havalanarak tatbikat senaryosunda kendilerine verilen görevleri yerine getirdi.Türk Hava Kuvvetleri personelinin eğitim, disiplin ve görev etkinliğindeki titizliği dikkat çekti.

Efes-2026 tatbikatı: F-16’lar Eskişehir’den havalandı 8
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’da Anneler Günü’nde duygu dolu vefa ziyaretiErzurum’da Anneler Günü’nde duygu dolu vefa ziyareti
Aydınlatma direğinden düşen şahıs hayatını kaybettiAydınlatma direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir f16
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Zincir markette infial yaratan olay! Yönetici kadın çalışanı dövdü

Zincir markette infial yaratan olay! Yönetici kadın çalışanı dövdü

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Ünlü iş adamının babasından bomba itiraf! "FETÖ’cü diye ihbar ettim!"

Ünlü iş adamının babasından bomba itiraf! "FETÖ’cü diye ihbar ettim!"

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.