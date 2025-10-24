HABER

Efor testi nedir, neyi ölçer?

İnsan vücudundaki tüm organlar gibi kalp ve beyin de ilerleyen yaş, dengesiz beslenme, hareketsiz bir yaşam biçiminin benimsenmiş olması ve stres gibi nedenlere bağlı olarak yıpranabilir ve hasar görebilir. Bu nedenle işlevlerini yerine getiremez olabileceği için düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırmak son derece önemlidir.

Ferhan Petek

Kalbin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını anlamak için doktorlar sağlıklı bir yaşam biçimini alışkanlık hale getirmenin yanı sıra düzenli olarak sağlık kontrolünden geçilmesini de önermektedir. Efor testi de kalbin fiziksel aktivitelere nasıl tepki verdiğini ve genel dayanıklılık durumunu ölçebilmek için önemli bir test türü olarak kabul edilmektedir.

Efor testi, kalbin çeşitli fiziksel etkinliklerine nasıl cevap verdiğini ölçen bir test türüdür. Genel olarak bir bisiklet ya da koşu bandı kullanılarak yapılan bu test doktorun egzersiz ile ilgili kişide meydana gelen belirtileri gözlemleyebilmesi ve değerlendirebilmesi adına önemli kabul edilmektedir. Özellikle kalp hastalıklarının erken tanısı için kalp efor testi çok etkili bir yöntemdir.

Kalbin harici fiziksel stres durumları nedeni ile en çok çalıştığı durumlarda kalbin ritmini, kan basıncını ve nefesi izleyerek vücudun nasıl tepki verdiğini ve kalbin nasıl çalıştığını belirlemek için efor testi yapılır. Temel prensip dinlenirken belli olmayan durumların ve bozulan kalp işlevlerinin gözlemlenmesini ve değerlendirilmesini sağlayabilmektir.

Efor testi nasıl yapılır?

Efor testi genel olarak kalp fonksiyonlarını değerlendirme amacı ile yapılsa da hipertansiyon için de kullanılabilmektedir. Testte kişiler ayrıntılı bir muayeneden geçer. Kadınlarda ve erkeklerde efor testi farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Genel olarak efor testi adımları şunlardır:

  • Hastanın göğsüne elektrotlar konur.
  • Hareketsiz olan hastanın nabzı ve tansiyonu ölçülerek kayıt edilir.
  • Hasta yatış pozisyonundayken ayakta ve 1 dakika aralıklarla nefes alıp verirken EKG’si çekilir.
  • Hasta hareket ederken 3 dakikada bir kan basıncı ve EKG’si ölçülür.
  • Hasta bant üzerinde önce yavaş daha sonra yavaş yavaş artan bir tempo ile yürütülür.
  • Test esnasında 3 dakikada bir artan eğimde ve hızda solunum, nabız ya da göğüs ağrısı şikayetleri olursa dikkat edilir.
  • Ortalama olarak 15 dakika kadar bu şekilde test sürer.
