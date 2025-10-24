Kalbin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını anlamak için doktorlar sağlıklı bir yaşam biçimini alışkanlık hale getirmenin yanı sıra düzenli olarak sağlık kontrolünden geçilmesini de önermektedir. Efor testi de kalbin fiziksel aktivitelere nasıl tepki verdiğini ve genel dayanıklılık durumunu ölçebilmek için önemli bir test türü olarak kabul edilmektedir.

Efor testi nedir, neyi ölçer?

Efor testi, kalbin çeşitli fiziksel etkinliklerine nasıl cevap verdiğini ölçen bir test türüdür. Genel olarak bir bisiklet ya da koşu bandı kullanılarak yapılan bu test doktorun egzersiz ile ilgili kişide meydana gelen belirtileri gözlemleyebilmesi ve değerlendirebilmesi adına önemli kabul edilmektedir. Özellikle kalp hastalıklarının erken tanısı için kalp efor testi çok etkili bir yöntemdir.

Kalbin harici fiziksel stres durumları nedeni ile en çok çalıştığı durumlarda kalbin ritmini, kan basıncını ve nefesi izleyerek vücudun nasıl tepki verdiğini ve kalbin nasıl çalıştığını belirlemek için efor testi yapılır. Temel prensip dinlenirken belli olmayan durumların ve bozulan kalp işlevlerinin gözlemlenmesini ve değerlendirilmesini sağlayabilmektir.

Efor testi nasıl yapılır?

Efor testi genel olarak kalp fonksiyonlarını değerlendirme amacı ile yapılsa da hipertansiyon için de kullanılabilmektedir. Testte kişiler ayrıntılı bir muayeneden geçer. Kadınlarda ve erkeklerde efor testi farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Genel olarak efor testi adımları şunlardır: